В Рязани появится «Совет директоров» при префектурах

Создать структуру предложил префект Московского района Вячеслав Трусов.

В Рязани появится «Совет директоров» при префектурах. Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов.

По его словам, создать структуру предложил префект Московского района Вячеслав Трусов.

Отмечается, что в «Совет директоров» войдут руководители крупных предприятий района, предприниматели, директора основных социальных учреждений и будут решать вопросы совместной уборки в зимний сезон, организации работ по комплексному содержанию общественных и социально значимых территорий.