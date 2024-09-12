В Рязани появится «Совет директоров» при префектурах
Создать структуру предложил префект Московского района Вячеслав Трусов.
В Рязани появится «Совет директоров» при префектурах. Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов.
По его словам, создать структуру предложил префект Московского района Вячеслав Трусов.
Отмечается, что в «Совет директоров» войдут руководители крупных предприятий района, предприниматели, директора основных социальных учреждений и будут решать вопросы совместной уборки в зимний сезон, организации работ по комплексному содержанию общественных и социально значимых территорий.