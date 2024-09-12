Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
29°
Чтв, 12
29°
Птн, 13
28°
ЦБ USD 91.11 -0.16 13/09
ЦБ EUR 100.39 -0.35 13/09
Нал. USD 90.30 / 91.00 12/09 18:35
Нал. EUR 99.90 / 100.85 12/09 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
6 часов назад
286
В Рязанском театре драмы «Большие гастроли» начались с «Пиковой дамы»
В начале спектакля зрителей предупредили: «спектакль нр...
11 часов назад
530
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
8 сентября 16:50
3 190
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Елена Рокунова пришла на работу в компанию больше 15 ле...
5 сентября 11:59
4 790
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани неизвестный набросился на водителя автобуса
Инцидент произошел на Московском шоссе, около остановки «Таможня».

В Рязани неизвестный набросился на водителя автобуса. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщил Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Инцидент произошел на Московском шоссе, около остановки «Таможня».

"Мужчине что-то не понравилось, начал кричать на водителя бить маршрутку ногами. После того как отхватил пару «лещей» от водителя начал кидать осколки бутылки на остановке", — написал автор публикации.

Причины потасовки не сообщаются. Подробности уточняются.