В Рязани неизвестный набросился на водителя автобуса

Инцидент произошел на Московском шоссе, около остановки «Таможня».

В Рязани неизвестный набросился на водителя автобуса. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщил Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Инцидент произошел на Московском шоссе, около остановки «Таможня».

"Мужчине что-то не понравилось, начал кричать на водителя бить маршрутку ногами. После того как отхватил пару «лещей» от водителя начал кидать осколки бутылки на остановке", — написал автор публикации.

Причины потасовки не сообщаются. Подробности уточняются.