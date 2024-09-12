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В России начнут тестировать посадку на поезд по биометрии
Сервис запускается в тестовом режиме и будет работать не на всех направлениях.

В России начнут тестировать посадку на поезд по биометрии. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на Центр биометрических технологий.

Сервис запускается в тестовом режиме и будет работать не на всех направлениях.

Бумажный паспорт останется равнозначным документом для подтверждения личности, поэтому пассажиры смогут выбрать наиболее удобный вариант идентификации при посадке.

Испытания завершатся к концу 2024 года.