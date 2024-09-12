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В Новомичуринске в ремонтной бригаде выявили мигрантов-нелегалов
В отношении них составили административные протоколы.

В Новомичуринске в ремонтной бригаде выявили мигрантов-нелегалов. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские провели рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами. Проверили работников, которые проводят в домах капитальный ремонт.

В отдел доставили семь иностранцев. Сотрудники полиции составили пять протоколов по ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ — эти граждане не имели права работать в России. Еще пять протоколов составили в отношении их работодателя по ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности на территории России.

Также обнаружили трех иностранцев, незаконно находящихся в России. Их привлекли к административной ответственности по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания в стране. По решению суда их выдворили за пределы России.

Остальным нарушителям грозят штрафы.