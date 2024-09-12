В Мурманской области легкомоторный самолет перепутали с беспилотником и обстреляли

В Мурманской области легкомоторный самолет перепутали с беспилотником и обстреляли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел 11 сентября. Два легкоспортивных самолета вылетели с посадочной площадки в Архангельск около 16:30 — через полчаса после отмены ограничения на использование воздушного пространства, которое ввели из-за атаки БПЛА.

После взлета пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя странно, и подал сигнал бедствия. Позже выяснилось, что второй борт обстреляли из стрелкового оружия. Пули пробили крыло и фары самолета. Экипаж не пострадал.