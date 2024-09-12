В Кремле отреагировали на разрешение США бить по территории России
Заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле отреагировали на разрешение США бить по территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По его словам, разрешение бить по территории России повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Это приведет к реакции со стороны Москвы.
Напомним, ранее издание «The Guardian» сообщило, что США позволили Украине бить оружием большой дальности по России.