В Кремле отреагировали на разрешение США бить по территории России

Заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на разрешение США бить по территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, разрешение бить по территории России повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Это приведет к реакции со стороны Москвы.

Напомним, ранее издание «The Guardian» сообщило, что США позволили Украине бить оружием большой дальности по России.