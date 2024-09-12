В Клепиковском районе поймали пьяного водителя без прав

Мужчине грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В Клепиковском районе поймали пьяного водителя без прав. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила пресс-служба рязанской ГАИ.

Инцидент произошел в селе Гришино около дома № 54. Сотрудники остановили автомобиль «Сеаз».ю за рулем которого был 47-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружили 1,214 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В результате проверки по информационным базам оказалось, что у гражданина нет водительского удостоверения.

В отношении рязанца составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ. Мужчине грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.