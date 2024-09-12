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The Guardian: США разрешили использовать Украине оружие большой дальности по России
Об этом не сообщат публично.

США разрешили использовать Украине оружие большой дальности по России. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!» со ссылкой на издание «The Guardian».

Отмечается, что решение разрешить Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России уже принято. Об этом не сообщат публично.

По информации издания, при этом продолжат действовать ограничения на применение ракет, имеющих дальность не менее 190 миль, чтобы избежать «безрассудных атак».