Стартовал VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

В четверг, 12 сентября, в Рязани стартовал VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» ― крупнейшее международное мероприятие региона в экономической сфере. Его участниками станут более 300 представителей бизнес-сферы региона и иностранных государств, органов исполнительной власти и институтов поддержки предпринимательства, а также члены международных сообществ и организаций. В этом году гостями форума станут делегаты из Белоруссии, Китая, Кубы, Турции и Узбекистана.

Центральным событием форума, организованного Агентством развития бизнеса при поддержке правительства Рязанской области, станет пленарное заседание с участием губернатора Павла Малкова, вице-президента Российского экспортного центра Романа Генкеля, официальных представителей иностранных делегаций, министерств и федеральных ведомств в сфере торговли и экономики.

В первый день форума состоялась биржа контактов с потенциальными покупателями из Белоруссии, Китая, Турции и Узбекистана, а также реверсная бизнес-миссия на рязанские предприятия. В переговорах приняли участие более 15 рязанских и 6 иностранных компаний, заинтересованных в сотрудничестве.