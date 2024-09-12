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Стартовал VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

В четверг, 12 сентября, в Рязани стартовал VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» ― крупнейшее международное мероприятие региона в экономической сфере. Его участниками станут более 300 представителей бизнес-сферы региона и иностранных государств, органов исполнительной власти и институтов поддержки предпринимательства, а также члены международных сообществ и организаций. В этом году гостями форума станут делегаты из Белоруссии, Китая, Кубы, Турции и Узбекистана.

Центральным событием форума, организованного Агентством развития бизнеса при поддержке правительства Рязанской области, станет пленарное заседание с участием губернатора Павла Малкова, вице-президента Российского экспортного центра Романа Генкеля, официальных представителей иностранных делегаций, министерств и федеральных ведомств в сфере торговли и экономики.

В первый день форума состоялась биржа контактов с потенциальными покупателями из Белоруссии, Китая, Турции и Узбекистана, а также реверсная бизнес-миссия на рязанские предприятия. В переговорах приняли участие более 15 рязанских и 6 иностранных компаний, заинтересованных в сотрудничестве.

«Представители зарубежных торговых сетей проявили интерес к поставкам продуктов, бытовой химии, товаров широкого потребления рязанского производства. Особый интерес у гостей вызвали шоколад и кондитерские изделия, мясо и мясопродукты, мука. Представители строительного сектора также договаривались о поставках стройматериалов, технологического оборудования. Общение в таком формате помогает получить более конкретную информацию о товарах и услугах, установить личные контакты и ускорить процесс заключения соглашений. По результатам переговоров рассчитываем на новые экспортные контракты», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.