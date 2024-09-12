Стали известны примерные сроки начала отопительного сезона в Рязани

Он стартует в конце сентября — начале октября.

Стали известны примерные сроки начала отопительного сезона в Рязани. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

В мэрии прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством заместителя главы администрации Михаила Ромодина. Речь шла о подготовке к предстоящему отопительному сезону.

По информации МУП «РМПТС», предприятие в полном объеме провело гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей, выполнило профилактический ремонт котельных. На 96% выполнен профилактический ремонт ЦТП. В полном объеме проведен ремонт тепловых сетей, восстановление тепловой изоляции, необходимый ремонт котлов и газового оборудования, а также ремонт водоподогревателей. Проведена замена ветхих тепловых сетей на улицах Шереметьевская, Горького, Ленинского Комсомола. На других улицах эти работы продолжаются и будут в полном объеме завершены к началу отопительного сезона.

МП «Водоканал» также сообщил о полной готовности к предстоящим холодам. Все необходимые работы на очистных, водопроводных насосных станциях, а также водопроводных сетях выполняются вовремя в соответствии с графиком.

В администрации Рязани добавили, что согласно официальному прогнозу Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха в сентябре будет на большей части Европейской территории на 1 °C выше средних многолетних значений. Осадков ожидается меньше. В связи с этим начало отопительного сезона предварительно прогнозируется в сроки, близкие к средним многолетним: в конце сентября — начале октября.