Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
29°
Чтв, 12
29°
Птн, 13
28°
ЦБ USD 91.11 -0.16 13/09
ЦБ EUR 100.39 -0.35 13/09
Нал. USD 90.30 / 91.00 12/09 18:35
Нал. EUR 99.90 / 100.85 12/09 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
3 часа назад
167
В Рязанском театре драмы «Большие гастроли» начались с «Пиковой дамы»
В начале спектакля зрителей предупредили: «спектакль нр...
8 часов назад
405
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
8 сентября 16:50
3 122
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Елена Рокунова пришла на работу в компанию больше 15 ле...
5 сентября 11:59
4 709
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Стали известны примерные сроки начала отопительного сезона в Рязани
Он стартует в конце сентября — начале октября.

Стали известны примерные сроки начала отопительного сезона в Рязани. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

В мэрии прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством заместителя главы администрации Михаила Ромодина. Речь шла о подготовке к предстоящему отопительному сезону.

По информации МУП «РМПТС», предприятие в полном объеме провело гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей, выполнило профилактический ремонт котельных. На 96% выполнен профилактический ремонт ЦТП. В полном объеме проведен ремонт тепловых сетей, восстановление тепловой изоляции, необходимый ремонт котлов и газового оборудования, а также ремонт водоподогревателей. Проведена замена ветхих тепловых сетей на улицах Шереметьевская, Горького, Ленинского Комсомола. На других улицах эти работы продолжаются и будут в полном объеме завершены к началу отопительного сезона.

МП «Водоканал» также сообщил о полной готовности к предстоящим холодам. Все необходимые работы на очистных, водопроводных насосных станциях, а также водопроводных сетях выполняются вовремя в соответствии с графиком.

В администрации Рязани добавили, что согласно официальному прогнозу Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха в сентябре будет на большей части Европейской территории на 1 °C выше средних многолетних значений. Осадков ожидается меньше. В связи с этим начало отопительного сезона предварительно прогнозируется в сроки, близкие к средним многолетним: в конце сентября — начале октября.