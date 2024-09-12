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Стали известны обстоятельства гибели двух рязанцев от отравления угарным газом
По данным телеканала, к трагедии, произошедшей в ночь на 11 сентября, привела самостоятельная установка газового оборудования. Из-за этого в помещениях начал скапливаться угарный газ.

Стали известны обстоятельства гибели двух рязанцев от отравления угарным газом. Их приводит телеканал ГТРК «Ока».

По данным телеканала, к трагедии, произошедшей в ночь на 11 сентября, привела самостоятельная установка газового оборудования. Из-за этого в помещениях начал скапливаться угарный газ.

Стало известно, что погибшими оказались отец и сын.

Напомним, пострадали еще пять человек, в том числе четверо детей. Сейчас все находятся в удовлетворительном состоянии. Врачи готовят семью к выписке.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее появилось видео с места трагедии.