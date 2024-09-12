Сотрудники РАН сообщили, что с вероятностью 99,9% облако плазмы ударит по Земле

Геошторм может привести к полярным сияниям, в том числе в средних широтах.

Сотрудники РАН сообщили, что с вероятностью 99,9% облако плазмы ударит по Земле. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным ученых, солнечная масса направляется точно к планете.

Приход плазмы ожидается 12 сентября около 22:00. Пик прогнозируется с 3:00 до 4:00 13 сентября, когда до планеты дойдет плотное ядро облака.

Геошторм может привести к полярным сияниям, в том числе в средних широтах.