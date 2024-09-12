Сотрудникам ГРПЗ вручили ветеранские удостоверения

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) 29 человек удостоены почетных званий «Заслуженный ветеран труда завода» и «Ветеран труда завода».

Ветеранские удостоверения работникам предприятия в торжественной обстановке вручил генеральный директор Борис Виноградов. Он обратился с приветственным словом к участникам мероприятия.

«Сегодня мы продолжаем традицию — чествование наших сотрудников, которые работают на предприятии не один десяток лет, а некоторые посвятили ГРПЗ всю свою трудовую деятельность. Уважаемые ветераны, хочу выразить вам слова благодарности за то, что являетесь тем костяком, тем базисом, на котором стоит наш завод. Присвоение этих высоких званий — признание ваших человеческих и трудовых успехов. Дорогие ветераны, желаю всем вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, мира и благополучия, счастья!» — отметил он.

Звания «Ветеран труда завода» удостоены 22 сотрудника за безупречную работу на протяжении 25 лет и более.

Удостоверение «Заслуженный ветеран труда завода» вручили семи заводчанам. Оно присваивается за добросовестный высокопроизводительный труд мужчинам и женщинам, которые проработали на предприятии 35 и 30 лет соответственно и имеют звание «Ветеран труда завода», государственные, правительственные, региональные и заводские награды. Заслуженные ветераны труда завода награждаются памятными подарками, премией и получают ежемесячную доплату. В числе удостоенных ветеранских званий — рабочие, специалисты, руководители. Торжественное вручение удостоверений проводится на предприятии дважды в год.