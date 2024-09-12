Синоптики рассказали, сколько продлится аномальная погода в Рязанской области

Летняя погода, установившаяся в Европейской России в конце августа, продлится почти до второй декады сентября.

Синоптики рассказали, сколько продлится аномальная погода в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

Летняя погода, установившаяся в Европейской России в конце августа, продлится почти до второй декады сентября.

«Хотя небо уже часто застилает облачность, теплая погода с температурами, близкими к июльским, сохраняется в Центральном округе, удивляя и радуя жителей. 12-17 сентября аномалии здесь также достигнут +6…+11 градусов, а термометры покажут в дневные часы +25…+29 градусов», — отметили синоптики.

Ранее был опубликован прогноз погоды на 13 сентября в Рязанской области.