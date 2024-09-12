Рязанка пожаловалась на халатность медперсонала в детской ОКБ

Случай произошел во вторник, 10 сентября.

Рязанка пожаловалась на халатность медперсонала в детской ОКБ. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «RZN.Life».

Случай произошел во вторник, 10 сентября.

Девушка рассказала, что они с годовалым ребенком лежали в инфекционном отделении.

«На кисти малыша был катетер, перевязанный несколько раз бинтами. Медсестра ввела подкожно четыре укола (антибиотик, кровоостанавливающее, обезболивающее и раствор для промывки катетера) и даже не заметила этого», — написала рязанка.

По ее словам, у малышки посинели пальцы. После этого, в процедурной медсестра развязала бинт.

«Рука ребенка была синего цвета и увеличена в несколько раз. Но никто даже не торопился оказать экстренную помощь. Всю ночь малышку лихорадило. Утром я пожаловалась врачу и забрала ребенка домой. Рука до сих пор не отошла, болезненность сохраняется», — заключила девушка.