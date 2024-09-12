Рязанец зарезал мужчину, который пытался его обокрасть

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд.

Рязанец зарезал мужчину, который пытался его обокрасть. Об этом сообщает пресс служба региональной прокуратуры.

Все произошло еще в ноябре 2023 года на улице Кальной. 37-летний мужчина, услышав шум на лестничной площадке, вышел и увидел, что между этажами неизвестный пытается украсть его имущество.

Рязанец взял кухонный нож и нанес потерпевшему удар в грудную клетку. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд.