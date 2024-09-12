Рязанцы засняли автомобиль, совершивший обгон через две сплошные линии

Отмечается, что водитель создал аварийную ситуацию.

Рязанцы засняли автомобиль, совершивший обгон через две сплошные линии. Соответствующее видено опубликовало издание «КП-Рязань».

На кадрах видно, как машина резко выезжает из полосы, пересекая две сплошные.

Отмечается, что водитель создал аварийную ситуацию.

«Что это было? Мастер-класс: Как обогнать в одной полосе:» — написал автор поста.

По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.