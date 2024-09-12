Рязанцы засняли автомобиль, совершивший обгон через две сплошные линии
Отмечается, что водитель создал аварийную ситуацию.
Рязанцы засняли автомобиль, совершивший обгон через две сплошные линии. Соответствующее видено опубликовало издание «КП-Рязань».
На кадрах видно, как машина резко выезжает из полосы, пересекая две сплошные.
Отмечается, что водитель создал аварийную ситуацию.
«Что это было? Мастер-класс: Как обогнать в одной полосе:» — написал автор поста.
По данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.