Рязанцы рассказали о женщине, которая выливает на прохожих испражнения

Ее заметили в Канищеве по адресу: Интернациональной дом № 4.

Рязанцы рассказали о женщине, которая выливает на прохожих испражнения. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил Telegram-канал «Топор 18+ Рязань».

Агрессивную жительницу заметили в Канищеве.

«Будьте осторожны, по улице Интернациональной дом № 4, 5 этаж, женщина выливает свои экскременты. Неоднократные замечания, вызовы полиции безрезультатны», — написал автор публикации.

В сообщении указано, что на людей неоднократно попадали отходы жизнедеятельности.