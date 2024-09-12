Рязанцев пригласили на площадку «Ярмарка карьерного долголетия» на фестивале «Спожинки»

Фестиваль состоится 14 сентября с 10:00 до 14:00 на стадионе РГАТУ.

Рязанцев пригласили на площадку «Ярмарка карьерного долголетия» на фестивале «Спожинки». Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Фестиваль состоится 14 сентября с 10:00 до 14:00 на стадионе РГАТУ. На площадке состоится презентация проекта «Центр карьерного долголетия» в рамках проект «Активное долголетие — Здоровая Рязань».

Для рязанцев старше 55 лет пройдут мастер-классы, дыхательная гимнастика, интерактивные экскурсии по Рязанскому края, конкурсы с призами и подарками. Специалисты центра занятости подберут варианты будущей работы или занятие по душе. Будет возможность записаться на обучение, пройти профориентацию и многое другое.

Также на площадке пройдут уроки работы со смартфоном (оплатить ЖКХ, записаться к врачу). Специалисты проконсультируют по вопросам назначения социальных выплат и услугам в сфере занятости.

Все желающие смогут принять участие в «Открытом диалоге» — послушать «истории успеха» людей, которые счастливы, занимаясь любимым делом.

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