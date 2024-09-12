Рязанцев пригласили на открытие арт-пространства «Город»

Мероприятие состоится в четверг, 12 сентября, в 18:00.

Рязанцев пригласили на открытие арт-пространства «Город». Об этом сообщает администрация Рязани.

Мероприятие состоится в четверг, 12 сентября, в 18:00.

Гостей ждет экскурсионная программа «Рязанские былинные герои», а после — творческий мастер-класс и знакомство с художниками Рязани и их работами.

Арт-пространство «Город» находится по адресу: г. Рязань, ул. Горького, д. 94.

Возрастное ограничение 0+.