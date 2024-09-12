Россиянам сообщили об усилении магнитной бури

Она достигла уровня G3.

Россиянам сообщили об усилении магнитной бури. Об этом в четверг, 12 сентября, написал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G3 — что соответствует сильной магнитной буре», — заявил ведущий специалист центра погоды.

Добавим, что степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется учеными по шкале из пяти уровней, где G1 — самое слабое возмущение, а G5 — экстремально сильное.