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РЭСК сообщила рязанцам о мошенниках, которые предлагают платно заменить прибор учета

Злоумышленники представляются сотрудниками ПАО «РЭСК» и предлагают «прямо здесь и сейчас» заменить прибор учета на платной основе. Они же оставляют на дверях квартир и в почтовых ящиках фальшивые уведомления об истечении межповерочного интервала (МПИ) и необходимости замены устройства.

По данным компании, сотрудники ПАО «РЭСК» не посещают потребителей и не предлагают платные услуги. Они приходят только по предварительной заявке, либо для снятия контрольных показаний. Специалист компании должен быть одет в спецодежду с логотипом ПАО «РЭСК», обязан предъявить удостоверение с фотографией и печатью организации.

С 1 июля 2020 года замена индивидуальных приборов учета электрической энергии в случае поломки прибора учета или истечении межповерочного интервала осуществляется БЕСПЛАТНО силами ПАО «РЭСК» для жителей многоквартирных домов или сетевой компании для жителей частных домов.

Кроме того, установке подлежат только «умные приборы учета» — устройства, автоматические считывающие показания, что освобождает жителей от необходимости ежемесячно передавать их в энергосбытовую компанию.