Реальный эффективный курс рубля в августе снизился на 1,7%

В годовом выражении за январь — август курс увеличился на 7,9%.

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) в августе снизился на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь — август курс увеличился на 7,9%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

Номинальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,8%, к евро — на 2,8%, к юаню — вырос на 0,1%.