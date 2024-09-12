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Путин заявил об изменении сути украинского конфликта при участии Запада
По словам президента, это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией.

Владимир Путин заявил об изменении сути украинского конфликта при участии Запада. Его слова передает пресс-служба Кремля.

«Прямое участие (стран Запада в конфликте на Украине) — это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», — объяснил президент.

Он предупредил, что в этом случае РФ будет исходить из того, какие именно угрозы будет создавать противник, и принимать соответствующие решения.