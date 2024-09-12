Пациентов из Рязани начали возить в Михайлов на томографию

Для транспортировки пациентов мэрия выделила специальную машину.

Пациентов из Рязани начали возить в Михайлов на томографию. Об этом сообщает пресс-служба ОКБ.

«Уважаемые пациенты городской поликлиники „ОКБ“, городской поликлиники Nº 10, городской поликлиники Nº14, в связи с ремонтными работами компьютерная томография с болюсным контрастированием проводится только в Михайловской МРБ (Рязанская область, Михайлов, улица Больничная, дом № 27)», — отметили в сообщении.

Для транспортировки пациентов мэрия выделила специальную машину.