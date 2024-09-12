На улице Гоголя в Рязани дерево упало на проезжую часть
Инцидент произошел в четверг, 12 сентября. По словам очевидца, машины объезжают участок по пешеходной дорожке.
На улице Гоголя в Рязани дерево упало на проезжую часть. Об этом РЗН. Инфо сообщил очевидец.
Инцидент произошел в четверг, 12 сентября. По словам очевидца, машины объезжают участок по пешеходной дорожке.
«Я иду по тротуару, а на меня едет „ГАЗель“, а за ней еще несколько машин. И где людям идти, если из тротуара сделали дорогу?» — поделилась рязанка.