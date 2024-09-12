На трех рязанских улицах 13 сентября отключат холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе с 9:30 до 15:30.
На трех рязанских улицах 13 сентября отключат холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе с 9:30 до 15:30 по адресам:
- ул. Зубковой д. 6 корп.1;
- ул. Новоселов д. 10, д. 12, д. 14/16;
- ул. Советской Армии д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28/7, д. 28/7 (МБУ СШОР Юпитер).