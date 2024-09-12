Малков заявил, что в Рязанской области повысилось качество автомобильных дорог

Губернатор напомнил, что в Рязанской области по сравнению с соседними регионами протяженность дорожно-транспортной сети значительно больше, а финансирование практически одинаковое.

Малков заявил, что в Рязанской области повысилось качество автомобильных дорог. Об этом губернатор рассказал в комментарии журналистам после заседания правительства Рязанской области, где обсуждались, в том числе, вопросы дорожного ремонта, обновления и развития транспортной инфраструктуры в регионе.

«Качество дорожного ремонта в регионе повысилось. В целом министерство транспорта и автодорог выстроило систему контроля за работами на всех этапах. Считаю, что здесь мы поработали очень неплохо. Сейчас все находится на особом контроле, действует общественный, депутатский контроль. Если говорить в целом про качество автодорог, то они требуют еще очень серьезного внимания, работы в это направлении много. В первую очередь ведем ее на тех дорогах, о которых говорят сами жители и которые наиболее востребованы. Результат уже виден», — заявил Малков.

По его словам, приоритет в работе отдается самым проблемным и аварийным участкам. Губернатор напомнил, что в Рязанской области по сравнению с соседними регионами протяженность дорожно-транспортной сети значительно больше, а финансирование практически одинаковое.

«Конечно, используем все возможности, чтобы темпы и объемы ремонта дорог были выше. Много отремонтировано благодаря национальному проекту „Безопасные качественные дороги“. В целом в этом направлении двигаемся положительно», — добавил Павел Малков.