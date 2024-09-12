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LG создаст в России косметический бренд Ohui
6 сентября бренд LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака в России — Ohui. В заявке указано, что под новым брендом планируется создавать кремы, парфюмы, уход для волос и другие косметические средства.

LG создаст в России косметический бренд Ohui. Об этом сообщает РИА Новости.

6 сентября бренд LG подал заявку на регистрацию нового товарного знака в России — Ohui.

В заявке указано, что под новым брендом планируется создавать кремы, парфюмы, уход для волос и другие косметические средства.

Напомним, южнокорейский производитель электроники и техники LG объявил о приостановке поставок в России в марте 2022 года.