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Из России уйдет ряд сервисов из-за санкций США
С 12 сентября платформа онлайн-досок Miro отключит платные профили россиян, но оставит бесплатные. Также разработчик ПО для маркетинга Hubspot заблокирует доступ к своим сервисам.

Из России уйдет ряд сервисов из-за санкций США. Об этом сообщает ТАСС.

С 12 сентября платформа онлайн-досок Miro отключит платные профили россиян, но оставит бесплатные. Также разработчик ПО для маркетинга Hubspot заблокирует доступ к своим сервисам.

Платформа таск-менеджемета ClickUp прекратит работу. Это касается и сервиса для совместной работы Coda. Конструктор сайтов Wix заблокирует как платные, так и бесплатные аккаунты россиян.

Отмечается, что с 9 сентября уже отключен облачный сервис для big data от Google под названием BigQuery. Ушел и созданный в РФ конструктор сайтов Ecwid. Американский сервис Notion для создания и редактирования заметок и баз данных перестал предоставлять доступ к платформе. Летом ушел корпоративный мессенджер Slack. 2 сентября решила отключить свои «облака» в РФ корпорация Microsoft.