Часть высаженных на Лыбедском бульваре деревьев не прижилась

Подрядчик пересадит их по гарантии до 15 ноября.

В Рязани часть деревьев, высаженных на обновленной части Лыбедского бульвара, не прижилась. В этом убедился корреспондент РЗН. инфо в четверг, 12 сентября.

Высохли деревья со стороны стадиона «Спартак», а также возле спортивной площадки и скейт-парка. Стволы растений спилили, на ограждении повесили табличку с надписью «Здесь скоро посадят деревья».

В комментариях под постом Telegram-канала губернатора региона Павла Малкова горадминистрация ответила, что высохшие на Лыбедском бульваре деревья подрядчик пересадит по гарантии до 15 ноября. Напомним, обновленный сквер открылся в воскресенье, 28 июля.

Корреспондент РЗН. инфо в начале сентября выяснил, что туалеты на обновленной части бульвара до сих пор закрыты.