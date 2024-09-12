А что в кино? «Любовь зла», «Легенда» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Холоп из Парижа» — французский ремейк российской комедии «Холоп». Главную роль в фильме сыграл Одран Каттин.

«Любовь зла» — комедия об исправлении через любовь с Никитой Кологривым и Екатериной Ковальчук в главных ролях.

«Легенда» — фэнтезийно-приключенческий фильм с Джеки Чаном, продолжение фильмов «Миф» (2005) и «Доспехи бога: В поисках сокровищ» (2017).

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».