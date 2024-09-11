ВСУ пытались атаковать детсад в Донецке с помощью беспилотника со взрывчаткой
Террористическое нападение предотвратили при помощи системы «Купол Донбасса».
ВСУ пытались атаковать детсад в Донецке с помощью беспилотника со взрывчаткой. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по ДНР.
Террористическое нападение предотвратили при помощи системы «Купол Донбасса».
Отмечается, что дрон был вооружен взрывным устройством с элементом «неизвлекаемости», который мог сдетанировать при разминировании.
Специалисты отключили органы управления БПЛА и уничтожили взрывное устройство накладным зарядом на месте.
Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.