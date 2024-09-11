ВСУ пытались атаковать детсад в Донецке с помощью беспилотника со взрывчаткой

Террористическое нападение предотвратили при помощи системы «Купол Донбасса».

ВСУ пытались атаковать детсад в Донецке с помощью беспилотника со взрывчаткой. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по ДНР.

Террористическое нападение предотвратили при помощи системы «Купол Донбасса».

Отмечается, что дрон был вооружен взрывным устройством с элементом «неизвлекаемости», который мог сдетанировать при разминировании.

Специалисты отключили органы управления БПЛА и уничтожили взрывное устройство накладным зарядом на месте.

Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.