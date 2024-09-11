ВС России вернули контроль над восьми населенными пунктами в Курской области

По информации канала, продвижение — в районе 150 км².

ВС России вернули контроль над несколькими населенными пунктами в Курской области. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что отбиты Снагость и Апанасовка. Гордеевка и 10-й Октябрь за ночь зачищены — ВСУ в них нет.

За ночь российская армия продолжила локальное контрнаступление в регионе.

По информации канала, продвижение — в районе 150 км².

Уже освобождены села Коренево, Кульбаки, Мартыновка, а также поселок Нечаев. Гордеевка и 10-й Октябрь — зачищены. Снагость и Апанасовка взяты штурмом, сейчас там зачистка.

Часть группировки подошла вплотную к н. п. Свердликово, что совсем рядом с Суджей. Готовится штурм.