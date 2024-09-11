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В Сараях задержали пьяного водителя ВАЗа
52-летнего мужчину с признаками опьянения остановили 10 сентября на улице Базарной в Сараях.

В Сараях задержали пьяного водителя ВАЗа. Об этом сообщает ИД «Пресса».

52-летнего мужчину с признаками опьянения остановили 10 сентября на улице Базарной в Сараях. Он управлял автомобилем ВАЗ-21099.

Водитель согласился пройти освидетельствование на алкотестере, который показал 0,983 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На него составили административный протокол, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.