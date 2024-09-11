В Сараевском районе у должницы арестовали бытовую технику

Женщина не заплатила по налогам 64 850 рублей.

В Сараевском районе у должницы арестовали бытовую технику. Об этом во среду, 11 сентября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на местных приставов.

По их словам, жительница села Паники задолжала по налогам 64 850 рублей.

Чтобы побудить женщину погасить задолженность, пристав наложил арест на ее имущество — стиральную машину, микроволновку, холодильник.

Теперь у сараевчанки есть 10 дней, чтобы погасить задолженность. В противном случае технику продадут с торгов в счет уплаты долга.