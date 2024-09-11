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В рязанском онкодиспансере запустили новую планирующую систему для лечения больных
Она подготавливает несколько вариантов плана лечения — с разными дозами, для множественных метастаз и опухолей.

В рязанском онкодиспансере запустили новую планирующую систему для лечения больных. Об этом сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».

Отмечается, что система обрабатывает изображение КТ и МРТ и помогает определить критические структуры, которые необходимо по максимуму исключить из зоны облучения.

Подготавливается несколько вариантов плана облучения — с разными дозами, для множественных метастаз и опухолей.