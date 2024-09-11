В рязанском гипермаркете сотрудница подралась с покупателем

Инцидент произошел в магазине на улице Интернациональной. По словам молодого человека, женщина была пьяна.

В рязанском гипермаркете сотрудница подралась с покупателем. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор 18+ Рязань».

Инцидент произошел в магазине на улице Интернациональной. По словам молодого человека, женщина была пьяна.

«Мы с девочкой зашли купить энергетик в 21:57, нам сказали, что касса закрыта. Мы пошли на самообслуживание, тогда вышла эта женщина в нетрезвом состоянии, тянула время до 22:05, после чего произошел конфликт», — рассказал молодой человек.