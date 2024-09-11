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В Рязанской области приняли более 11 тысячи заявок на участие в программе догазификации

В Рязанской области с начала реализации программы догазификации принято в работу 11 тысяч заявок, из них 98% переведены в договоры, а 9,6 тысяч исполнены — газовые сети построены до границ земельных участков без привлечения средств заявителей.

Подключения потребителей выполняются по мере готовности домовладений к приему газа, сегодня газ подан 6,9 тысячи потребителям.

Программа догазификации предусматривает меры социальной поддержки. Рязанцы могут компенсировать расходы на проектирование и подключение сетей газопотребления в пределах границ земельного участка, на покупку и установку газового оборудования.

Субсидии могут получить инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, члены семей погибших в боевых действиях, многодетные семьи и одинокие родители, малоимущие граждане, а также участники СВО и члены их семей. На сегодняшний день воспользовались льготой 382 потребителя.