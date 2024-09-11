В Рязанской области 12 сентября ожидается до +29 градусов

Температура воздуха по области ночью опустится до +12, +17 градусов, днем поднимется до +24, +29 градусов.

В Рязанской области 12 сентября ожидается до +29 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В четверг, 12 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до +12, +17 градусов, днем поднимется до +24, +29 градусов.