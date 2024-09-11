В Рязани задержали ростовчанина, объявленного в федеральный розыск

Мужчину задержали днем 10 сентября на Московском шоссе. Его доставили в отдел МВД России по Октябрьскому району Рязани, где его передадут инициаторам розыска.

В Рязани задержали ростовчанина, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину задержали днем 10 сентября на Московском шоссе. Полицейские узнали в нем разыскиваемого.

Сотрудники ППСП остановили прохожего и установили, что это — 36-летний житель Ростовской области, объявленный в федеральный розыск как скрывающийся от суда обвиняемый в совершении в Рязани кражи.

Его доставили в отдел МВД России по Октябрьскому району Рязани, где его передадут инициаторам розыска.