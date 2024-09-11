В Рязани осудят водителя, по вине которого пострадала пенсионерка

ДТП случилось в ноябре 2023 на улице Большой

В Рязани осудят водителя, по вине которого пострадала пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП случилось в ноябре 2023 на улице Большой. Рязанец, за рулем легковушки, не пропустил 75-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он сбил ее при движении задом.

В результате женщина получила тяжелые травмы.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.