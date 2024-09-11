В России выпустили первый учебник для изучения беспилотников

В них включена информация о классификации и устройстве беспилотников, основах ручного пилотирования, трендах и профессиях в мире беспилотников.

В России выпустили первый учебник для изучения беспилотников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Просвещения».

Пособия понадобятся на уроках труда в восьмых-девятых классах.

В них включена информация о классификации и устройстве беспилотников, основах ручного пилотирования, трендах и профессиях в мире беспилотников.