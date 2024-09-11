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В России проверят отпускные цены на хлеб, муку и сливочное масло
Федеральная антимонопольная служба направила письма крупнейшим производителям этой продукции.

В России проверят отпускные цены на хлеб, муку и сливочное масло. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

Ведомство направило письма крупнейшим производителям этой продукции во всех регионах. Согласно сообщению, предприятия должны предоставлять в службу информацию о планируемых повышениях оптово-отпускных цен до конца 2024 года.

На основе полученных данных служба проведет анализ. При выявлении необоснованного повышения цен ФАС предпримет меры антимонопольного реагирования, предупреждает ведомство.