В России проверят отпускные цены на хлеб, муку и сливочное масло

Федеральная антимонопольная служба направила письма крупнейшим производителям этой продукции.

В России проверят отпускные цены на хлеб, муку и сливочное масло. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

Ведомство направило письма крупнейшим производителям этой продукции во всех регионах. Согласно сообщению, предприятия должны предоставлять в службу информацию о планируемых повышениях оптово-отпускных цен до конца 2024 года.

На основе полученных данных служба проведет анализ. При выявлении необоснованного повышения цен ФАС предпримет меры антимонопольного реагирования, предупреждает ведомство.