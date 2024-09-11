В России предложили запретить квадробику

Любая субкультура должна оставаться в рамках разумного.

В России предложили запретить квадробику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Наталию Косихину.

Она сообщила, что эта деятельность не только травмирует психику, но и может привести к тяжелым последствиям.

Кроме того, Косихина заявила, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного.

Напомним, квадроберы — молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.