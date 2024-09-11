В Минпросвещения призвали запретить сайты с готовыми домашними заданиями
Об этом РИА Новости рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Люди, которые их создают, совершают преступление и зарабатывают на этом огромные деньги», — отметил он.
В Минпросвещения призвали запретить сайты с готовыми домашними заданиями. Об этом РИА Новости рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Люди, которые их создают, совершают преступление и зарабатывают на этом огромные деньги», — отметил он.
Он уточнил, что сайты с готовыми домашними заданиями по школьным учебникам считаются одним из самых популярных интернет-ресурсов.