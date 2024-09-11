В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 350 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области. Об этом сообщает в ежедневной сводке ведомства.

Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 350 человек и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка.

За сутки российские военные отразили контратаку противника в направлении Апанасовки, сорвали попытки атак в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка.