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Стало известно, почему в Рязанской области выросли тарифы ЖКУ
Отмечается, что издание направило запросы в администрации Чувашии, Калужской, Рязанской, Тюменской и Омской областей, а также администрацию города Владивостока.

Стало известно, почему в Рязанской области выросли тарифы ЖКУ. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что издание направило запросы в администрации Чувашии, Калужской, Рязанской, Тюменской и Омской областей, а также администрацию города Владивостока.

Как заявили в Минстрое, индексация тарифов на ЖКУ проводится в рамках инфляции, а также на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития РФ, с учетом стоимости ресурсов, затрат на ремонт и модернизацию объектов, инженерных сетей и коммуникаций.