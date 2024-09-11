Стало известно, почему в Рязанской области выросли тарифы ЖКУ

Отмечается, что издание направило запросы в администрации Чувашии, Калужской, Рязанской, Тюменской и Омской областей, а также администрацию города Владивостока.

Стало известно, почему в Рязанской области выросли тарифы ЖКУ. Об этом пишут « Известия ».

Отмечается, что издание направило запросы в администрации Чувашии, Калужской, Рязанской, Тюменской и Омской областей, а также администрацию города Владивостока.

Как заявили в Минстрое, индексация тарифов на ЖКУ проводится в рамках инфляции, а также на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития РФ, с учетом стоимости ресурсов, затрат на ремонт и модернизацию объектов, инженерных сетей и коммуникаций.