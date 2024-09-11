Рязанская область вошла в список регионов в самым высоким уровнем сбережений

Средний показатель уровня сбережений в России составил 56,5%, или 850 тысяч рублей.

Рязанская область вошла в список регионов в самым высоким уровнем сбережений. Об этом пишут «Известия».

Средний показатель уровня сбережений в России составил 56,5%, или 850 тысяч рублей.

Отмечается, что на первом месте расположилась Москва, следом Санкт-Петербург.

Далее следуют: Калининградская область (63,3%), Чувашская Республика (61,6%), Ярославская (59,3%), Рязанская (57,1%), Самарская области (56,9%).