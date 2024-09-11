Рязанку осудили за кражу денег у знакомого

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Рязанку осудили за кражу денег у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле 2024 года 33-летняя жительница Ермишинского района находилась в гостях у знакомого, где распивала с ним спиртные напитки. Когда мужчина не видел, она украла у него деньги и скрылась.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.